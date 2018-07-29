На Ровенщине произошло смертельное ДТП - ФОТО

По предварительной информации, 18-летний парень на огромной скорости, двигаясь по улице Центральная села Березово, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая шла во встречном направлении.

Водителя мотоцикла и пешехода доставили в больницу, однако от полученных травм юноша скончался, девушку медикам удалось спасти.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ровно произошла авария с участием микроавтобуса.