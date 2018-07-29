10:52 29.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100200085:roman

На Ровенщине произошло смертельное ДТП - ФОТО

Житель села Березово Рокитновского района Ровенской области на огромной скорости протаранил пешехода. Об этом передает dtp.kiev.ua.

На Ровенщине произошло смертельное ДТП - ФОТО

По предварительной информации, 18-летний парень на огромной скорости, двигаясь по улице Центральная села Березово, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая шла во встречном направлении.

Водителя мотоцикла и пешехода доставили в больницу, однако от полученных травм юноша скончался, девушку медикам удалось спасти. 

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ровно произошла авария с участием микроавтобуса.


Поделиться
Читайте также:
 
Американцы могут полностью потерять контроль над Афганистаном Меркель стремительно теряет "политические очки" и доверие среди населения На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ В столице сегодня будет пасмурно
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив