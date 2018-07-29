На Ровенщине произошло смертельное ДТП - ФОТО

Житель села Березово Рокитновского района Ровенской области на огромной скорости протаранил пешехода. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, 18-летний парень на огромной скорости, двигаясь по улице Центральная села Березово, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая шла во встречном направлении.
Водителя мотоцикла и пешехода доставили в больницу, однако от полученных травм юноша скончался, девушку медикам удалось спасти.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ровно произошла авария с участием микроавтобуса.