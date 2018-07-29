На Киевщине произошло смертельное ДТП - ФОТО

Инцидент произошел вблизи посёлка Жежелив Козятинского района. По предварительной информации, водитель автомобиля OPEL Kadett не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, который двигался в противоположном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель OPEL от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве столкнулось две пары легковых автомобилей.