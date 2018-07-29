14:41 29.07.2018 | Происшествия | Новости
100200096:roman

На Японию обрушился разрушительный тайфун

Японский острова вновь страдают от мощного тайфуна, который обрушился на центральные и западные регионы страны. Об этом передает NHK.

На Японию обрушился разрушительный тайфун

Сообщается, что больше всего от действий стихии пострадали города Атами и Одавара. Из-за возможного усиления стихийного бедствия японские авиакомпании отменили более 140 внутренних авиарейсов. От последствий тайфуна пострадало 23 человека, 13 из них были госпитализированы.

По прогнозам метеорологов, тайфун усилится и достигнет вод вблизи островов Огасавара со скоростью ветра более 108 км/ч. При этом, синоптики предположили, что возможно он продвинется дальше на север в начале субботы со скоростью ветра до 162 км/ч в центре. 

Стоит отметить, это уже 12-й тайфун сезона. Jongdari образовался с тропического циклона в начале среды. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Мьянма начала срочную эвакуацию жителей севера страны из-за мощных наводнений.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина продолжает осваивать рынки Евросоюза В Киеве иномарка протаранила отбойник - ФОТО Страны G20 презентовали новую программу помощи голодающим странам Смерть настигает даже "адвокатов дьявола"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив