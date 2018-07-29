На Японию обрушился разрушительный тайфун

Сообщается, что больше всего от действий стихии пострадали города Атами и Одавара. Из-за возможного усиления стихийного бедствия японские авиакомпании отменили более 140 внутренних авиарейсов. От последствий тайфуна пострадало 23 человека, 13 из них были госпитализированы.

По прогнозам метеорологов, тайфун усилится и достигнет вод вблизи островов Огасавара со скоростью ветра более 108 км/ч. При этом, синоптики предположили, что возможно он продвинется дальше на север в начале субботы со скоростью ветра до 162 км/ч в центре.

Стоит отметить, это уже 12-й тайфун сезона. Jongdari образовался с тропического циклона в начале среды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Мьянма начала срочную эвакуацию жителей севера страны из-за мощных наводнений.