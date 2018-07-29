На Днепропетровщине шершни искусали двух пенсионеров

Инцидент произошел в урочище Тоннельная балка в Днепре. Каким образом мужчины спровоцировали насекомых неизвестно.

В результате происшествия один человек скончался на месте. Второго мужа госпитализировали в 6-й больнице, состояние пострадавшего устанавливается.

"Сейчас на месте дежурит отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения", - написал на своей странице в Facebook начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Тростянец в Сумской области правоохранители задержали двух мужчин, которые обокрали пасечника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже причастны двое мужчин, один - местный, другой - его знакомый из областного центр, оба ранее не имели судимости.