09:00 29.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Днепропетровщине шершни искусали двух пенсионеров

В Днепре двое пожилых мужчин наткнулись на улий с шершнями. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской областию

На Днепропетровщине шершни искусали двух пенсионеров

Инцидент произошел в урочище Тоннельная балка в Днепре. Каким образом мужчины спровоцировали насекомых неизвестно. 

В результате происшествия один человек скончался на месте. Второго мужа госпитализировали в 6-й больнице, состояние пострадавшего устанавливается.

"Сейчас на месте дежурит отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения", - написал на своей странице в Facebook начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Тростянец в Сумской области правоохранители задержали двух мужчин, которые обокрали пасечника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже причастны двое мужчин, один - местный, другой - его знакомый из областного центр, оба ранее не имели судимости.


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