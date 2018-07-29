Мьянма начала срочную эвакуацию жителей севера страны из-за мощных наводнений

Об этом передает Reuters.

Сообщается, что всего от удара стихии могут пострадать до 100 тыс. человек.

Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями распорядился в срочном порядке жителей пострадавшего региона не дожидаться спасателей и самостоятельно выбираться к ближайшему спасательному пункту. Из-за наводнения инфраструктура региона оказалась разрушена.

В одном из регионов был смыт участок 60-метрового бетонного моста на севере страны, в то время как в центральном районе сильно пострадали рисовые поля, электроопоры и дорожное покрытие.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в северном штате Уттар-Прадеш из-за мощных муссонных ливней власти объявили о чрезвычайном положении.