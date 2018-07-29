Количество погибших после землетрясения в Индонезии выросло до 14 человек

Количество пострадавших в результате стихии достигло 160 человек. Об этом сообщает радио Свобода, ссылаясь на данные местных спасателей.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок к востоку от курортного острова Бали погибли десять человек.

Ка сообщал УРА-Информ, землетрясение магнитудой 6,4 баллов по шале Рихтера произошло сегодня утром на острове Ломбок.

По данным агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий сильные толчки повредили тысячи домов.