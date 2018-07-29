22:27 29.07.2018 | Происшествия | Новости
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Количество погибших после землетрясения в Индонезии выросло до 14 человек

По состоянию на вечер воскресенья, 29 июля, в результате землетрясения в Индонезии погибли 14 человек.

Количество погибших после землетрясения в Индонезии выросло до 14 человек

Количество пострадавших в результате стихии достигло 160 человек. Об этом сообщает радио Свобода, ссылаясь на данные местных спасателей.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок к востоку от курортного острова Бали погибли десять человек.

Ка сообщал УРА-Информ, землетрясение магнитудой 6,4 баллов по шале Рихтера произошло сегодня утром на острове Ломбок.

По данным агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий сильные толчки повредили тысячи домов.


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