Индонезию накрыло мощное землетрясение

На индонезийском острове Ломбок произошло разрушительное землетрясение. Об этом передает пресс-служба Агентства по предупреждению стихийных бедствий страны.
Сообщается, что мощностью земельных толчков составила 6,4 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение произошло вблизи города Матарам (319 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 7,5 км.
Информация о точных жертвах и разрушениях не поступала, однако на обнародованных в сети фото четко видно разрушенные дома и перевернутые автомобили. Угроза цунами не объявлялась.
Однако, метеорологи предупреждают о приближающейся стихии со стороны Японских островов. По прогнозам метеорологов, тайфун усилится и достигнет вод вблизи островов Огасавара со скоростью ветра более 108 км/ч. При этом, синоптики предположили, что возможно он продвинется дальше на север в начале субботы со скоростью ветра до 162 км/ч в центре. Таким образом, стихия в ближайшие дни может обрушится на острова Суматра и Ява.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индийском океане возле индонезийского острова Суматра произошло сразу три землетрясения.