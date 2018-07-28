В Техасе вооруженный мужчина застрелил троих пенсионеров

Так, личностью злоумышленника покамест не установлена, известно, что он вооружен автоматическим пистолетом-пулеметом. Преступник передвигается на автомобиле. За одну ночь стрелок успел заехать в две локации и совершить три убийства.

В официальном отчете экспертизы медиков говорится следующее: "Мы подтверждаем наличие трех жертв: двух мужчин и женщины. Все они были мертвы к моменту прибытия полиции, угроза была устранена".

Штатные правоохранители пообещали 1 млн долларов любому, кто предоставит информацию о местонахождении преступника или любую другую информацию об убийце.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Торонто вооруженный мужчина открыл стрельбу по пешеходам.