В Подольском районе загорелась старая "заброшка" - ФОТО

Инцидент произошел на Оболонской набережной, 19. По предварительной информации, пожар возник в 2-этажном кирпичном нефункционирующие здания размером 10х 20 м. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара.

В ходе операции по тушению пожара принимали участие сотрудники 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По ходу операции были привлечены около 10 человек личного состава и 2 единицы основной пожарно-спасательной техники. Огонь был ликвидирован в течении 15 минут.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Краматорск пожарные провели опарацию по спасинию двух малолетних детей, пострадавших от пожара.