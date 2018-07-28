16:24 28.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100200061:roman

В Киеве обнаружили изуродованный труп молодой девушки

В столице правоохранители обнаружили тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Об этом передает пресс-служба столичной Нацполиции.

В Киеве обнаружили изуродованный труп молодой девушки

Вчера вечером в районное отделение полиции поступило сообщение о пропаже 16-летней девушки из Закарпатья от ее родственницы. На тревожный сигнал отреагировали сотрудники следственно-оперативная группы территориального и главного управлений полиции, эксперты, кинологи, руководство Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, прокуратуры города и района.

Тело мертвой девушки удалось обнаружить в одном из парковых уголков района. На ее теле были обнаружены и задокументированы ножевые ранения, следы удушения и удары тупым предметом.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове в кофейне обнаружили человеческий труп.


Поделиться
Читайте также:
 
Крестный ход: триумф православия или клерикальный фанатизм - ФОТО Порошенко воздаст "Хвалу Господу", если Вселенский патриархат согласится на Томос Дело Бутиной показывает: путинская разведка - не КГБ дедовских времен В Подольском районе загорелась старая "заброшка" - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив