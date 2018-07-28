В Киеве обнаружили изуродованный труп молодой девушки

Вчера вечером в районное отделение полиции поступило сообщение о пропаже 16-летней девушки из Закарпатья от ее родственницы. На тревожный сигнал отреагировали сотрудники следственно-оперативная группы территориального и главного управлений полиции, эксперты, кинологи, руководство Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, прокуратуры города и района.

Тело мертвой девушки удалось обнаружить в одном из парковых уголков района. На ее теле были обнаружены и задокументированы ножевые ранения, следы удушения и удары тупым предметом.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове в кофейне обнаружили человеческий труп.