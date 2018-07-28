В Индии начались сезонные муссоны

Сообщается, что подъем уровня воды в реках местами достигает 2 метров. На данный момент известно о 49 погибших и 12 пропавших без вести. Больше всего жертв стихии отмечено в округе Сахаранпур, где погибли 11 человек.

Шесть смертельных случаев произошло в районе города Агра, где расположен Тадж-Махал. Люди погибают из-за ударов молний, обрушения крыш, падения деревьев, ударов током в результате обрывов линий электропередач. Режим ЧП сейчас действует в северных штатах — Бихар, Уттар-Прадеш, Западный Бенгал, Раджастан.

Напомним, что для страны муссонный сезон ежегодно оборачивается негативными последствиями. Когда в Индии в июне-октябре наступает сезон муссонных дождей, полевые работы заканчиваются и люди временно покидают насиженные места для того, чтобы переждать стихийное бедствие.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Китае официально 86 человек погибли и 13 объявлены пропавшими без вести после удара небывалых летних паводков.