Правоохранители задержали "рэкетиров", которые занимались вымогательством, убийствами и пытками

Преступников задержали во время провдеение спецоперации, которая проводилась 5 дней, преступников задерживали в разных уголках страны.

Напомним, что в апреле этого года четверо нападавших ворвались в дом жителя с. Лаврики, что на Сквирщини. Применив физическую силу к супругам, связали их клейкой лентой, горячим утюгом пытали хозяина и требовали деньги. После чего из сейфа похитили 2000 долларов США, 120 000 гривен и скрылись с места преступления на автомобиле.

Задержанными оказались 25-летний парень из Закарпатья, 27-летний местный житель, 55-летний ранее судимый киевлянин и 67-летний иностранец.

Сейчас следствием Сквирского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию престурной группировки, которая занималась вымогательством и шантажом крупных бизнесменов.