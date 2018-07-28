18:30 28.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Правоохранители задержали "рэкетиров", которые занимались вымогательством, убийствами и пытками

Полиция Киевщины задержала ОПГ, которая занималась шантажем и вымогательством. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

Правоохранители задержали

Преступников задержали во время провдеение спецоперации, которая проводилась 5 дней, преступников задерживали в разных уголках страны.

Напомним, что в апреле этого года четверо нападавших ворвались в дом жителя с. Лаврики, что на Сквирщини. Применив физическую силу к супругам, связали их клейкой лентой, горячим утюгом пытали хозяина и требовали деньги. После чего из сейфа похитили 2000 долларов США, 120 000 гривен и скрылись с места преступления на автомобиле.

Задержанными оказались 25-летний парень из Закарпатья, 27-летний местный житель, 55-летний ранее судимый киевлянин и 67-летний иностранец.

Сейчас следствием Сквирского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию престурной группировки, которая занималась вымогательством и шантажом крупных бизнесменов.

 


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