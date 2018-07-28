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Около парка "Осокорки" произошло столкновение полиции в парамилитарными молодчиками

Сегодня, 28 июля, в Киеве на территории экопарка Осокоркивозле стройплощадки произошло столкновение полиции с представителями парамилитарных организаций, которые прибыли защищать парк от "рейдеров". Об этом передает  "Громадське радіо".

Около парка

По словам пресс-секретаря Дарницкого райуправления полиции Инны Гамалий, для разгона националистов полисмены применили газовые баллончики. В ходе потасовки двух человек задержали и доставили в отделение полиции. На данный момент начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Их действиям будет дана правовая оценка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства правонарушения и активных участников конфликта. 

Со стороны пресс-службы "Национального корпуса", которые прибыли на территорию парка, отмечается следующая информация: "Сразу после начала протеста на место прибыла полиция, она сразу начала проявлять враждебное отношение к протестующим. Несмотря на то, что рядом были дети и женщины, полицейские применили слезоточивый газ. Также не поскупились патрульные и на побои, в результате были задержаны несколько человек, а тяжелые травмы получили пятеро участников протест".

Как сообщалось в "УРА-Информ", месяцев ранее произошла аналогичная потасовка, когда на Осокорках на стройплощадке произошла массовая драка с участием полиции и националистов


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