Около парка "Осокорки" произошло столкновение полиции в парамилитарными молодчиками

По словам пресс-секретаря Дарницкого райуправления полиции Инны Гамалий, для разгона националистов полисмены применили газовые баллончики. В ходе потасовки двух человек задержали и доставили в отделение полиции. На данный момент начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Их действиям будет дана правовая оценка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства правонарушения и активных участников конфликта.

Со стороны пресс-службы "Национального корпуса", которые прибыли на территорию парка, отмечается следующая информация: "Сразу после начала протеста на место прибыла полиция, она сразу начала проявлять враждебное отношение к протестующим. Несмотря на то, что рядом были дети и женщины, полицейские применили слезоточивый газ. Также не поскупились патрульные и на побои, в результате были задержаны несколько человек, а тяжелые травмы получили пятеро участников протест".

Как сообщалось в "УРА-Информ", месяцев ранее произошла аналогичная потасовка, когда на Осокорках на стройплощадке произошла массовая драка с участием полиции и националистов.