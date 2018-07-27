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В Виннице столкнулись четыре автомобиля, есть погибший и пострадавшие - ФОТО

В Виннице в пятницу утро, 27 июля, произошла масштабная авария.

В Виннице столкнулись четыре автомобиля, есть погибший и пострадавшие - ФОТО

Тут столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате аварии погиб один человек, еще трое пострадали.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла в девять утра на улице Лебединского. По неизвестным пока причинам произошло столкновение двух легковушек, микроавтобуса и грузовика.

Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу. Один из госпитализированных водителей во время оказания медицинской помощи скончался.

По предварительным данным водитель автомобиля "BMW" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с "Mitsubishi", "Opel Vivaro" и грузовиком "MAN".

На месте масштабной аварии работают усиленные следственно-оперативные группы полиции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и опрашивают свидетелей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера, 26 июля, в Днепропетровской области в ДТП погиб дин человек, еще пятеро пострадали. Столкновение автомобилей Hyundai Sonata и ВАЗ 21053 произошло в селе Мишурин Рог Верхнеднепровского района.


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