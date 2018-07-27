В столице задержали очередного торговцы оружием - ФОТО

По предварительной информации, мужчина продавал военные средства поражения, которые привозил из района проведения операции Объединенных Сил. СБУ задокументировала несколько фактов незаконной реализации человеком оружия и боеприпасов в столице.

"Коммерсанта" задержали на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за пятьдесят тысяч гривен. В результате проведения досмотра правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

Задержанному инкриминируют совершение преступления оп ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черниговской области на взятке попался заведующую отделом райвоенкомата.