21:50 27.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице задержали очередного торговцы оружием - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве военного. который незаконно организовал "хаб" по продаже отечественного оружия. Об этом передает пресс-служба ведомства.

В столице задержали очередного торговцы оружием - ФОТО

По предварительной информации, мужчина продавал военные средства поражения, которые привозил из района проведения операции Объединенных Сил. СБУ задокументировала несколько фактов незаконной реализации человеком оружия и боеприпасов в столице.

"Коммерсанта" задержали на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за пятьдесят тысяч гривен. В результате проведения досмотра правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

Задержанному инкриминируют совершение преступления оп ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черниговской области на взятке попался заведующую отделом райвоенкомата.


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