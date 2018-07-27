09:59 27.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Северной Каролине в лесных пожарах погиб один человек, еще трое пострадали

В американском штате Северная Каролина, где бушуют лесные пожары, уже есть жертвы.

В Северной Каролине в лесных пожарах погиб один человек, еще трое пострадали

По стоянию на утро пятницы, 27 июля, погиб один человек, еще трое пострадали. Как сообщает Associated Press, во время тушения лесного пожара погиб оператор бульдозера.

Он пытался сдержать распространение огня.

По словам пресс-секретаря местной пожарной службы Скотта Маклина, бульдозер специально нанимали для участия в ликвидации пожара. Он также отметил, что тело погибшего было обнаружено вчера вечером.

Спасатели также сообщают, что как минимум трое пожарных пострадали. Маклин подчеркнул, что лесной пожар в Северной Каролине "уничтожает все на своем пути".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии начался обширный лесной пожар. По состоянию на утро пятницу, 27 июля, огонь угрожает населенному пункту Фихтенвальде под Потсдамом, всего в нескольких десятках километров от Берлина. Как сообщает Deutsche Welle, власти федеральной земли Бранденбург накануне призвали население поселка быть готовыми к возможной эвакуации.


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