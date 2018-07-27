10:40 27.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области задержали десятки автобусов с паломниками УПЦ МП - ВИДЕО

Священник, который организовал поездку на празднование Крещения Руси в Киев рассказал, что по дороге в столицу под Ровно их остановила полиция для проверки взрывчатки. Около тысячи поломников ждали не трассе несколько часов.

В Ровенской области задержали десятки автобусов с паломниками УПЦ МП - ВИДЕО

Видео размещено на YouTube-канале "Крестный ход УПЦ - 2018". Так, на кадрах можно увидеть, как колонна автобусов стоит на трассе и по одному подъезжает на полицейскую проверку. 

По предварительной информации, в этих транспортных средствах едет более тысячи людей. Кроме того, другая часть паломников добирается до Киева поездом.

Согласно словам священника, такая процедура с проверкой для паломников уже привычная. В частности, их так проверяют каждый год при поездке на религиозные мероприятия в Киев. 

 "Всего в колоне двигается 22 автобуса", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в День крещения Киевской Руси, 27-28 июля, будет перекрыто движение транспорта на многих центральных улицах украинской столицы. 


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