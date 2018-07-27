В пригороде Парижа из-за пожара эвакуировали две тысячи человек

Об этом сообщает Le Parisien.

При воспламенении огонь задел электрический трансформатор.

Эвакуировали около 2500 человек, еще 16000 домов остались без электричества.

Пожар произошел вблизи зданий корпорации Microsoft, гостиницы "Аккор" и за несколько сотен метров от кольцевой дороги.

Как сообщал "УРА-Информ", в греческих городах Мате и Восточной Аттике, в результате масштабных пожаров погибло по меньшей мере 87 человек.