В Николаевской области от удара током погиб школьник

В Николаевской области в пгт Березнеговатое подростки решили пошалить, после чего забрались на территорию электроподстанции. Так, из-за неосторожности с электричеством, один из школьников погиб на месте проишествия.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, 15-летний мальчик перелез через двухметровый забор, которым ограждена подстанция, и показывал двум своим младшим друзьям эксперимент. В частности, он подносил руку к электрическим проводам и демонстрировал, как от электромагнитного поля дыбом поднимается волос.
Так, в очередной раз, когда школьник коснулся проволоки сам того не ожидая получил поражения током в 35 тысяч вольт, после чего мгновенно погиб на месте инцидента.
В настоящее время тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту полиция начала уголовное производство. Вместе с тем следователи проводят расследование обстоятельств трагедии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Задеревач Львовской области подросток в возрасте 12 лет шокировал своим смертельным поступком не только родных, но и всех местных жителей. Из-за разбитого планшета подросток решил совершить суицид, после чего повесился.