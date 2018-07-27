15:35 27.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике от жары погибли семь человек

В течение недели в мексиканском штате в результате жаркой погоды погибли семь человек. В частности, шестеро из них скончались от теплового удара, еще один - от истощения.

В Мексике от жары погибли семь человек

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Как отмечается, со вчерашнего дня, 26 июля, Министерство внутренних дел страны приняло решение объявить чрезвычайное положение в более 640 городах и общинах Мексики. Причина такого решения связана с тем, чтобы люди имели доступ к питанию, прохладным местам пребывания и медицинской помощи в случае необходимости.

В данное время ситуация из непогодой остается в 24 из 32 федеральных штатов. Там температура днем местами превышает 45 градусов по Цельсию.

Стоит добавить, что такая жара началась в понедельник, 23 июля. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Японии зафиксирована рекордно высокая температура. Столбик термометра поднялся 41 градуса, что стало рекордом за всю историю наблюдений в стране.


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