16:35 27.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике из-за аномальной жары объявили чрезвычайное положение

В Мексике температура воздуха местами превышает 45 градусов по Цельсию.

В Мексике из-за аномальной жары объявили чрезвычайное положение

Из-за аномальной жары в более чем 640 городах и сообществах объявили чрезвычайное положение.

Решение ввести чрезвычайное положение министерство внутренних дел приняло в четверг, 26 июля, передает DW.

Как сообщают медики, в одном из штатов Мексики погибли семь человек, шестеро из них – от теплового удара, еще один – от истощения. В целом аномальная жара держится с понедельника в 24 из 32 федеральных штатов. Ожидается, что станет прохладнее уже в ближайшее время.

Местные служащие будут работать над тем, чтобы люди имели доступ к питанию, прохладным местам пребывания и медицинской помощи в случае необходимости.

Как сообщал "УРА-Информ", в Греции продолжает расти количество жертв масштабных лесных пожаров, которые бушуют на юге страны уже несколько дней. По состоянию на утро четверга, 26 июля, в результате лесных пожаров погибло минимум 80 человек.


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