В Луганской области "заминировали" железнодорожный вокзал

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Луганской области.

В полицию поступило сообщение о заминировании железнодорожного вокзала в городе Сватово. На место происшествия выезжали взрывотехники и кинологи ГУНП, а также следственно-оперативная группа местного отдела полиции и личный состав местного отдела полиции. Было оцеплено территорию, взрывотехники вместе с кинологами проверили территорию вокзала, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно в Киеве " минировали" станцию метро "Левобережная".