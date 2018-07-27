В Лондоне случилась перестрелка между полицией и хулиганами - ФОТО

По словам очевидцев, на месте инцидента работали более 20 правоохранителей и даже был задействован вертолет.

В правоохранительных органах подтвердили факт перестрелки. Известно, что в отдел правоохранительных органов поступил звонок свидетеля, который видел вооруженного мужчину.

По прибытии на место правоохранители определили черный автомобиль BMW, в котором находился подозреваемый, однако он не выполнил приказа полицейских остановиться.

После погони и перестрелки были задержаны трое лиц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на частной вечеринке в Лос-Анджелесе произошла перестрелка, в результате чего были ранены семь человек. Сообщается, что пятеро человек были транспортированы в медучреждения из-за ранений, полученные от выстрелов. Еще двух человек госпитализирован из-за ранений, не связанных с выстрелами.