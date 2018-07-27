09:32 27.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошло столкновение двух иномарок - ФОТО

В украинской столице на проспекте Победы произошло столкновение автомобилей из-за пешехода-нарушителя. Об этом сообщает сайт Информатор.

В Киеве произошло столкновение двух иномарок - ФОТО

Так, авария произошла между иномарками Audi и Mitsubishi. Как утверждает водитель транспортного средства Audi, он двигался по проспекту Победы вдруг заметил как девушка перебегает дорогу на красный свет. Чтобы избежать столкновение, водитель резко ударил по тормозам. Из-за этого сзади его ударил Mitsubishi.

Отмечается, что пешеход с места происшествия скрылась. Водителя Audi госпитализировали с сотрясением мозга. Также в больницу попала пассажирка внедорожника, с ушибом грудной клетки.

Однако, спустя два часа ее привезли обратно на место аварии. Полиция устанавливает все причины случившегося.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера произошло дорожно-транспортное проишествие. По предварительной информации, водитель "Газели" ехал по улице Бальзака в сторону проспекта Романа Шухевича, а Jaguar, с которым столкнулся грузовик, двигался по Драйзера в сторону улицы Радунской.


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