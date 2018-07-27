20:32 27.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области произошел пожар в квартире многоэтажки

В городе Краматорск пожарные провели опарацию по спасинию двух малолетних детей, пострадавших от пожара. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в регионе. 

В Донецкой области произошел пожар в квартире многоэтажки

Дежурная пожарная часть получила следующее уведомление: "В 10:56 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на ул. Надежды Курченко в г. Краматорск Донецкой области". 

По прибытии на место происшествия выяснилось, что горит квартире в 60 кв. метров. В ходе ликвидации огня под кроватью в одной из комнат были обнаружены полуживые тела 10-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Дети были без сознания. Также выясняется причина отсутствия кого-либо из взрослых в момент возгорания.

Сейчас причина возникновения возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Голосеевском районе столицы на ул. Саксаганского, 41 произошел пожар в пятиэтажном доме, десятки жителей эвакуировали. 


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