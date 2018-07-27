В Донецкой области произошел пожар в квартире многоэтажки

Дежурная пожарная часть получила следующее уведомление: "В 10:56 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на ул. Надежды Курченко в г. Краматорск Донецкой области".

По прибытии на место происшествия выяснилось, что горит квартире в 60 кв. метров. В ходе ликвидации огня под кроватью в одной из комнат были обнаружены полуживые тела 10-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Дети были без сознания. Также выясняется причина отсутствия кого-либо из взрослых в момент возгорания.

Сейчас причина возникновения возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Голосеевском районе столицы на ул. Саксаганского, 41 произошел пожар в пятиэтажном доме, десятки жителей эвакуировали.