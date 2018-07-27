В Днепропетровской области произошло столкновение двух машин, погиб один человек - ФОТО

В результате аварии погиб один человек. Еще пятеро пострадавший скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в селе Мишурин Рог Верхнеднепровского района.

Тут на трассе, по неизвестным пока причинам, столкнулись автомобили Hyundai Sonata и ВАЗ 21053.

На данный момент экспертами устанавливаются причины аварии.

Напомним, в Днепре вчера вечером, 25 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия, получили травмы двое детей. В результате ДТП произошло возгорание в автомобиле.

Как сообщал УРА-Информ, в результате аварии было травмировано ребенка 2010 года рождения, которого госпитализировали на скорой медицинской помощи в КУ "Областная детская клиническая больница" и ребенка 2001 года рождения, которого после обследования врачей было направлено на амбулаторное лечение.