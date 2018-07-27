Полиция начала задерживать участников крестного хода в Киеве

Три человека были задержаны по итогу проведения крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве.
Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передают "Українськi Новини".
Крищенко не сказал, кем являются задержанные.
По его словам, они шли впереди колонны и задерживали движение. Поэтому у полиции возникли обоснованные подозрения, что они могли совершить провокации.
Как сообщал "УРА-Информ", в центре Киева во время крестного хода верующих Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины одна из участниц развернула флаг России.