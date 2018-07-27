12:59 27.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Горловка-Бахмут в ДТП погибли трое людей - ФОТО

В пятницу утром, 27 июля, в Бахмутском районе Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествия, вследствие которого погибло трое людей, еще семь получили серьезные травмы.

На трассе Горловка-Бахмут в ДТП погибли трое людей - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Как отмечается, смертельная авария случилась около 10 утра на трассе Горловка-Бахмут. 

По словам сотрудников правоохранительных органов, столкнулись транспортные средства "Рено" и "Опель". Так, в результате ДТП от полученных травм три пассажира "Опеля" погибли.

В свою очередь водители автомобилей и пять других пассажиров госпитализированы в больницу города Бахмут с травмами различной степени тяжести.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепропетровской области столкнулись две иномарки. В результате аварии погиб один человек. Еще пятеро пострадавший скорая помощь увезла в больницу.


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