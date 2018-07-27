16:54 27.07.2018 | Происшествия | Новости
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Из-за пожаров Греции погибло уже почти деять десятков людей

В греческих городах Мате и Восточной Аттике, в результате масштабных пожаров погибло по меньшей мере 87 человек.

Из-за пожаров Греции погибло уже почти деять десятков людей

Об этом сообщает Protothema.

Сегодня, 27 июля, скончался 62-летний мужчина, который находился в больнице в отделении интенсивной терапии. Еще одно тело нашли спасательные бригады.

Также руководитель отдела судебной экспертизы в Афинах Никос Каракукис сообщил, что следователи провели вскрытие 86 человек, которые погибли в пожарах, но процесс идентификации продолжается. Много погибших обгорели насколько сильно, что их тела невозможно опознать, поэтому необходимо провести идентификации по образцам ДНК.

Как сообщал "УРА-Информ", в Греции продолжает расти количество жертв масштабных лесных пожаров, которые бушуют на юге страны уже несколько дней.


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