И-за непогоды в Украине еще один город ушел под воду - ФОТО

Как отметили очевидцы проишествия, под водой не были видны пешеходные переходы. Кроме того, когда люди выходили на улицы города, то им вода была по колено.

"Местами уровень воды достигал крыш автомобилей", - возмущаются жители Ровно.

При этом другие пользователи подчеркнули, что в результате мощного дождя теперь рынок "Андреевский" стал похож на Венецию. Там полностью затопило все дорожки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров выразил сочувствие киевлянам и гостям столицы в связи с вчерашними последствиями непогоды. По этому поводу, путешественник опубликовал снимки Камбоджи, которая пострадала от тайфуна в 2008 году.