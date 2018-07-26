17:51 26.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Водителя, который сбил насмерть ребенка, арестовали

Водитель автомобиля Hummer Кирилла Островского, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве, арестовали на 2 месяца.

Водителя, который сбил насмерть ребенка, арестовали

Такое решение вынес Шевченковский райсуд Киева 26 июля.

Прокурор ходатайствовал об аресте, учитывая, что Островский подозревается в двух уголовных производствах, одно которых является тяжелым и предусматривает до 8 лет заключения.

Защитники ходатайствовали о более мягкой мере пресечения – залоге или ночном домашнем аресте.

Сам Островский в суде заявил, что не скрывался с места аварии. Он также убеждал, что погибшая внезапно выбежала на дорогу.

Как сообщал "УРА-Информ", на Львовщине, 26 июля, произошло столкновение сразу трех автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Еще один получил травмы.


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