Водителя, который сбил насмерть ребенка, арестовали

Водитель автомобиля Hummer Кирилла Островского, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве, арестовали на 2 месяца.
Такое решение вынес Шевченковский райсуд Киева 26 июля.
Прокурор ходатайствовал об аресте, учитывая, что Островский подозревается в двух уголовных производствах, одно которых является тяжелым и предусматривает до 8 лет заключения.
Защитники ходатайствовали о более мягкой мере пресечения – залоге или ночном домашнем аресте.
Сам Островский в суде заявил, что не скрывался с места аварии. Он также убеждал, что погибшая внезапно выбежала на дорогу.
Как сообщал "УРА-Информ", на Львовщине, 26 июля, произошло столкновение сразу трех автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Еще один получил травмы.