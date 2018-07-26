Во Вьетнаме произошло крушение истребителя, есть жертвы - ФОТО

Об этом информирует местное издание Vietnam.net.

Местные власти уточняют, что летательное судно упало в холмистой местности в провинции Нгеан, в 300 км к югу от Ханоя.

Самолет выполнял тренировочный полет, вылетев из аэропорта Сан-Ванг в районе Тхо Сюань. При этом на борту находились два подполковника - Хуат Манхе Три и Фам Джиан Нам.

В данное время, на месте происшествия работают спасатели для проведение операции, однако есть затруднения из-за сильных дождей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в небе над островом Лонг-Айленд в США упал небольшой двухмоторный самолет. Сообщается, что обломки обгоревшего самолета Piper PA31 Navajo были найдены недалеко от береговой линии острова. В результате крушения погибло или пропало 4 человека. Сотрудники Береговой охраны США уже нашли тела двух пропавших пассажиров, двое оставшихся считаются пропавшими без вести.