В Житомирской области произошла авария со смертельным исходом - ФОТО

"Генри Киссинджер советовал президенту Дональду Трампу, что Соединенным Штатам следует сотрудничать с Россией, чтобы сдержать крепнущий Китай", - утверждает The Daily Beast. Журналисты Асавин Субсаэнг, Эндрю Дезидерио, Сэм Стейн и Бетани Аллен-Эбрахимян сообщают: "Как сказали The Daily Beast пять информированных источников, экс-госсекретарь США - знаменитый автор тактики по установлению дипломатических отношений с Китаем в целях изоляции СССР - предложил Трампу чуть ли не полную противоположность этой идеи на серии неформальных встреч в период передачи президентской власти в США. Согласно потенциальной стратегии, более тесные отношения с Россией, а также с другими странами региона будут использоваться, чтобы "взять в кольцо" Китай, ограничивая его растущую мощь и влияние. По словам одного из источников, осведомленных о беседах, Киссинджер также предлагал эту идею Джареду Кушнеру, старшему советнику Белого дома, отвечающему, в том числе, за внешнеполитические вопросы".