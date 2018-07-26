В Житомирской области произошла авария со смертельным исходом - ФОТО

В ночь на четверг, 26 июля, на трассе Киев-Чоп в Житомирской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей.
Как сообщает пресс-служба полиции области, одному из пассажиров не удалось выжить.
Трагедия произошла на 208 км автодороги Киев – Чоп. В результате происшествия от сильных травм умер один водитель транспортного средства.
На месте происшествия патрульные установили, что водитель грузового автомобиля Renault, вероятно, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ.
В данное время обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники следственно-оперативной группы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области на 127-м км трассы Киев - Чоп столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате чего погибли 10 человек, столько же травмированы. Отмечается, что авария произошла в районе села Глубочицы. Микроавтобус Volkswagen, вероятно маршруту Киев - Ровно, двигался в направлении Житомира и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.