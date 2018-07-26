В Стамбуле "под землю" ушел жилой дом - ФОТО

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что кроме подмывания фундамента, еще одной причиной случившегося являются строительные работы, которые проводились неподалеку.

Сначала упала стена с креплениями, что поддерживала здание. Спустя несколько часов здание начало сползать с холма, после чего рухнуло на бок и развалилось.

К счастью, жильцы вовремя заметили неладное и успели вовремя покинуть здание, поэтому люди во время бедствия не пострадали.

Владелец дома говорит, что предупреждал местные власти о возможных последствиях строительных работ. Глава района, в свою очередь, утверждает, что жилой дом был построен в 1994 году без соответствующего разрешения.

В данное время строительные работы на этом участке приостановлены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомире произошло обрушение потолка в двухэтажном жилом здании. На момент инцидента внутри здания находилась хозяйка. Женщина успела выбежать из комнаты в коридор.