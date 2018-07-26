В Швеции спасатели бомбами тушат лесные пожары - ВИДЕО

Спасатели пытаются бороться с масштабными пожарами, сбрасывая бомбы на очаги возгорания. Как сообщается на сайте Вооруженных сил Швеции, в среду, 25 июля, один из пожаров охватил район, где обычно проводятся военные стрельбы и могут оставаться неразорвавшиеся снаряды.

Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.

Вооруженные силы отправили два истребителя Jas 39 Gripen, чтобы бросить бомбу в качестве последнего средства, надеясь, что давление от взрыва поможет сдержать пламя. Предполагалось, что взрыв бомбы мгновенно сожжет кислород в очаге пожара и пламя погаснет.

Бомба GBU-49 была сброшена с трех тысячах метров, и достигла скорости 550 километров в час, прежде чем ударить по своей цели. Согласно первоначальным отчетам, взрыв смог погасить пожары в радиусе до 100 метров от цели.

По состоянию 25 июля в Швеции бушуют более 40 лесных пожаров.

Напомним, восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в этой скандинавской стране. Помощь предложили Польша, Дания, Франция, Италия, Германия, Литва, Португалия и Австрия.

Как сообщал УРА-Информ, количество жертв масштабных лесных пожаров, которые бушуют в Греции, возросло до 79 человек. Как сообщает Reuters, еще 187 человек пострадали - 164 взрослых и 23 ребенка. При этом до сих пор неизвестно точное число пропавших без вести.