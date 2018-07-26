05:00 26.07.2018 | Происшествия | Новости
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В результате атаки ИГ в Сирии погибли более 150 человек

В Сирии общее число жертв терактов в городе Эс-Сувейда одноименной провинции на юго-западе страны составила 156 человек.

В результате атаки ИГ в Сирии погибли более 150 человек

Среди погибших - 62 мирных жителя и 94 ополченца, выступавших на стороне режима Башара Асада. Кроме того, во время атаки были убиты 30 атаковавших Эс-Сувейду боевиков.

Как сообщили в мониторинговой группе по правам человека в Сирии, базирующейся в Лондоне, ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

В свою очередь проправительственное радио Sham FM со ссылкой на представителя департамента здравоохранения провинции сообщило о 96 погибших и 176 пострадавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, взрыв в сирийском городе Эс-Сувейда совершил террорист-смертник. По словам представителя правозащитников, сначала взорвали себя два террориста-смертника - на севере и на востоке города. Третий взрыв произошел в Эс-Сувейде позже. После того, как взорвались смертники, члены ИГ ворвались в несколько деревень в окрестностях города и начали убивать жителей в их домах.


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