В результате атаки ИГ в Сирии погибли более 150 человек

Среди погибших - 62 мирных жителя и 94 ополченца, выступавших на стороне режима Башара Асада. Кроме того, во время атаки были убиты 30 атаковавших Эс-Сувейду боевиков.

Как сообщили в мониторинговой группе по правам человека в Сирии, базирующейся в Лондоне, ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

В свою очередь проправительственное радио Sham FM со ссылкой на представителя департамента здравоохранения провинции сообщило о 96 погибших и 176 пострадавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, взрыв в сирийском городе Эс-Сувейда совершил террорист-смертник. По словам представителя правозащитников, сначала взорвали себя два террориста-смертника - на севере и на востоке города. Третий взрыв произошел в Эс-Сувейде позже. После того, как взорвались смертники, члены ИГ ворвались в несколько деревень в окрестностях города и начали убивать жителей в их домах.