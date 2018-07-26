11:59 26.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Полтавской области дерево упало на семью

В городе Кременчуг Полтавской огромное дерево придавило супругов с двухлетним ребенком, которые гуляли на детской площадке.

В Полтавской области дерево упало на семью

Об этом сообщает Управления по вопросам гражданской защиты.

Отмечается, что телесные повреждения получила семья из трех человек: отец 1988 года рождения, мать 1990 года рождения и их малолетний ребенок 2016 года рождения, жители Автозаводского района города.

В данное время они находятся в больнице, состояние здоровья пострадавших удовлетворительное. Также местные власти города готовы компенсировать все затраты на лечение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве ливень, который прошел днем затопил аэропорт Жуляны. Привокзальная площадь перед внутренним и международным терминалами A и D в оказалась полностью залиты водой. Как сообщают очевидцы в социальной сети, уровень воды в некоторых местах достигал 20 сантиметров.


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