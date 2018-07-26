17:16 26.07.2018 | Общество | Новости
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В Польше судят польку, которая отправляла украинцев в рабство

Во Вроцлаве судят гражданку Польши, которая помогала украинцам найти работу, а потом отбирала у них паспорта.

В Польше судят польку, которая отправляла украинцев в рабство

Им не только не платили достойно за работу, но даже штрафовали под надуманными предлогами. Об этом сообщает ТРК "Украина".

Согласно расследованию журналистов, украинцы не впервые становятся жертвами нечистых на руку дельцов, что в итоге приводит к попаданию в условия, близкие к тюремным.

И если раньше принудительный труд в Польше ассоциировался преимущественно с проституцией, то теперь в трудовое рабство попадают представители почти всех рабочих профессий.

Как сообщал "УРА-Информ", в Национальной полиции Украины началась общегосударственная спецоперация "Мигрант". Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, такие мероприятия запланированы к концу лета. Спецоперация проводится с целью выявления, документирования и пресечения преступной деятельности иностранцев, прибывших в Украину.


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