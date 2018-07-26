В Одесской области молния попала в школу - ФОТО

В результате происшествия школа загорела. К счастью, жертв и пострадавших нет.

На данный момент размер ущерба пока не сообщается. Как сообщил председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко на своей странице в Facebook, инцидент произошел в Килийском районе.

В селе Лески вследствие удара молнии произошло возгорание кровли блока школы, в котором учебный процесс не осуществляется. Возгорание оперативно локализовано и ликвидировано, благодаря оперативным действиям работников школы, сельского совета и сельхозпредприятия "Рис Бессарабии, - сообщил Бойченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве после сильного дождя, который прошел в среду, 25 июля, обвалилась часть Кирилловского путепровода. Инцидент произошел в Подольском районе столицы. В результате происшествия остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.