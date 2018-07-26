В Одессе вор уснул в авто местной жительницы - ФОТО

Так, в своем посте Евгения Уварова написала, что она застукала вора в своей машине. Согласно словам девушки, грабитель пробрался в ее авто, разобрал половину торпеды и уснул, после этого она решила вызвать полицию.

Привыв на место инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали взломщика.

При этом пострадавшая добавила, что злоумышленник оказался глуповатым и неудачливым. Вор выбрал неподходящий инструмент потому, что даже не смог сломать замки, залез не с той стороны авто, ничего не украл еще и потерял в машине телефон и очки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичной Оболони задержали автомобильного вора. Сообщается, что полицейские во время патрулирования на улице Автозаводской заметили мужчину, который выгружал вещи из багажника "Тойоты".