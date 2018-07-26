11:59 26.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100199869:labazovych

В Одессе вор уснул в авто местной жительницы - ФОТО

В ночь на четверг, 26 июля, в городе Одесса взломщик машин залез в авто местной жительницы, после чего сам того сам того не ожидая, крепко уснул. Об этом одесситка сообщила на своей странице в Facebook.

В Одессе вор уснул в авто местной жительницы - ФОТО

Так, в своем посте Евгения Уварова написала, что она застукала вора в своей машине. Согласно словам девушки, грабитель пробрался в ее авто, разобрал половину торпеды и уснул, после этого она решила вызвать полицию.

Привыв на место инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали взломщика.

При этом пострадавшая добавила, что злоумышленник оказался глуповатым и неудачливым. Вор выбрал неподходящий инструмент потому, что даже не смог сломать замки, залез не с той стороны авто, ничего не украл еще и потерял в машине телефон и очки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичной Оболони задержали автомобильного вора. Сообщается, что полицейские во время патрулирования на улице Автозаводской заметили мужчину, который выгружал вещи из багажника "Тойоты".


Поделиться
Читайте также:
 
Доллар в четверг в обменниках не изменился В Полтавской области дерево упало на семью Бывший военный поджег себя возле Минобороны - ВИДЕО На юге Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив