В Львовской области произошло тройное ДТП, погибла женщина - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Еще один получил травмы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, авария произошла на трассе Киев-Чоп.

Около двух часов дня в селе Нагорное Сколевского района по неизвестным пока причинам столкнулись автомобили Mercedes, Citroлn и "Таврия". При этом водитель Mercedes оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

От полученных в результате сильного удара травм пассажирка "Таврии" скончалась на месте происшествия. Скорая помощь увезла в больницу водителя этой же машины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников аварии. Медики уточняют диагноз травмированному. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бродах во вторник поздно вечером, 24 июля, столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и грузовик DAF-XF105.460. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек.