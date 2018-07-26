10:15 26.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Львовской области произошло тройное ДТП, погибла женщина - ФОТО

На Львовщине в среду, 26 июля, произошло столкновение сразу трех автомобилей.

В Львовской области произошло тройное ДТП, погибла женщина - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Еще один получил травмы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, авария произошла на трассе Киев-Чоп.

Около двух часов дня в селе Нагорное Сколевского района по неизвестным пока причинам столкнулись автомобили Mercedes, Citroлn и "Таврия". При этом водитель Mercedes оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

От полученных в результате сильного удара травм пассажирка "Таврии" скончалась на месте происшествия. Скорая помощь увезла в больницу водителя этой же машины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников аварии. Медики уточняют диагноз травмированному. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бродах во вторник поздно вечером, 24 июля, столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и грузовик DAF-XF105.460. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек.


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