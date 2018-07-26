В Лондоне горит многоэтажное здание - ФОТО

На данный момент тупить возгорание приехали около ста пожарных и 15 машин. Как сообщает CNN, горил пятый этаж здания.

По слова представителя пожарной станции, пожар начался в квартире на четвертом этаже и перекинулся на крышу здания.

Вместе с тем местные жители утверждают в социальной сети, что дым и огонь видны за несколько километров по всему району. На данный момент причины пожара устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, близ Афин произошел страшный пожар, в котором погибли по меньшей мере 81 человек. Около сотни человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди пострадавших 23 дети не, из которых 12 находится в больницах.