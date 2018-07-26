В Конотопе в здании горсовета произошла драка, полиция задержала 50 человек - ВИДЕО

Тут подрались сторонники и оппоненты городского головы. В результате инцидента пострадали четверо правоохранителей.

При этом полиция задержала 50 участников драки. Их доставили в отдел полиции. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области, во время работы депутатского корпуса возникали словесные конфликты между сторонниками городского головы и его оппонентами.

Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки. Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, сотрудники полиции стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан, - рассказали в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, сотрудники Следственного управления ГУНП области и прокуратуры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в харьковском горсовете в среду, 20 июня 2018 года, произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами. При этом во время потасовки неизвестные бросили дымовую шашку в здание.