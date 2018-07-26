18:13 26.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Греции продолжает рости количество жертв лесных пожаров

Вследствие лесных пожаров вблизи Афин количество жертв возросло до 85 человек.

В Греции продолжает рости количество жертв лесных пожаров

Ранее пресс-секретарь пожарной службы Ставрула Маллири сообщила журналистам о 82 погибших. По ее словам, спасатели продолжают искать пропавших людей, однако еще не смогли попасть в закрытые дома, расположенные в пострадавших местах.

В министерстве инфраструктуры Греции сообщили, что более 1200 домов признаны непригодными для жилья в результате пожаров.

Как сообщал "УРА-Информ", Кабмин сегодня, 26 июля, во время своего заседания решил отправить авиацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Швецию. Там до сих пор бушуют лесные пожары. В частности, о помощи для Швеции сказал премьер-министр Владимир Гройсман. Вместе с тем первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что в среду МВД получило запрос от Евроатлантического координационного центра. Речь шла о выделении помощи в ликвидации в Швеции лесных пожаров. Теперь в Швецию отправятся самолет АН-32 и восемь человек личного состава.


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