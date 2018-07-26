10:39 26.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре машина врезалась в столб, пострадали дети - ФОТО

В Днепре в ночь на четверг, 26 июля, автомобиль Skoda Octavia врезался в электроопору и загорелся, после чего получили многочисленные травмы двое детей. 

В Днепре машина врезалась в столб, пострадали дети - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, дорожно транспортное происшествие произошло на проспекте Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе города.

Как отметили спасатели, во время движения водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не учел дорожные условия и допустил столкновения с электрической опорой. В результате инцидента произошло горение в моторном отсеке автомобиля.

Так, в результате ДТП было травмировано ребенка 2010 года рождения, который был госпитализирован. Также получил травмы и ребенок 2001 года рождения, которого в данное время направили на амбулаторное лечение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия на седьмой станции Фонтана вспыхнул пожар. 


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