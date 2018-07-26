Украина отправит в Швецию пожарные самолеты

В частности, о помощи для Швеции сказал премьер-министр Владимир Гройсман. Вместе с тем первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что в среду МВД получило запрос от Евроатлантического координационного центра. Речь шла о выделении помощи в ликвидации в Швеции лесных пожаров.

Теперь в Швецию отправятся самолет АН-32 и восемь человек личного состава.

Как сообщал "УРА-Информ", в Швеции лесные пожары в центральной части страны не могут потушить уже 13 дней. Спасатели пытаются бороться с масштабными пожарами, сбрасывая бомбы на очаги возгорания. Как сообщается на сайте Вооруженных сил Швеции, в среду, 25 июля, один из пожаров охватил район, где обычно проводятся военные стрельбы и могут оставаться неразорвавшиеся снаряды.