12:33 26.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Славянском столкнулись два микроавтобуса, шесть человек пострадали - ФОТО

В Донецкой области в четверг утром, 26 июля, столкнулись два микроавтобуса.

Под Славянском столкнулись два микроавтобуса, шесть человек пострадали - ФОТО

Один из них выехал за пределы автодороги и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили шесть человек.

Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел под городом Славянск на 686 километре автодороги Киев-Довжанский. По предварительным данным водитель Mercedes Sprinter не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с Mercedes Vitо.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили пять пассажиров микроавтобус Mercedes Vitо. Кроме этого, пострадал и пассажир другого транспортного средства. Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Львовщине в среду, 26 июля, произошло столкновение сразу трех автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Еще один получил травмы.


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