На Прикарпатье подтоплены жилые дома - ФОТО

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в селе Фитькив Надвирнянского района, в результате поднятия уровня воды в реке Быстрица-Надвирнянская, поврежден пешеходный мост. Также в селе Подлесье Тисменицкого района водами реки Быстрица-Солотвинская повреждены берегоукрепления на расстоянии ориентировочно 100 м. Сейчас проводятся работы по укреплению дамбы негабаритным камнем и мешками с песком.

При этом, в городе Болехов из-за непогоды подтоплены отдельные подвальные помещения жилых домов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", погоду в Украине по-прежнему будет определять теплый и влажный воздух. Практически на сей территории страны ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер северо-восточный, 5-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 25-30 градусов жары.