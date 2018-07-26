09:59 26.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100199851:labazovych

На Прикарпатье подтоплены жилые дома - ФОТО

В Ивано-Франковской области спасательные бригады продолжают устранять последствия от сильных дождей с грозами. Сейчас вследствие непогоды наблюдаются поднятия уровней воды.

На Прикарпатье подтоплены жилые дома - ФОТО

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в селе Фитькив Надвирнянского района, в результате поднятия уровня воды в реке Быстрица-Надвирнянская, поврежден пешеходный мост. Также в селе Подлесье Тисменицкого района водами реки Быстрица-Солотвинская повреждены берегоукрепления на расстоянии ориентировочно 100 м. Сейчас проводятся работы по укреплению дамбы негабаритным камнем и мешками с песком.

При этом, в городе Болехов из-за непогоды подтоплены отдельные подвальные помещения жилых домов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", погоду в Украине по-прежнему будет определять теплый и влажный воздух. Практически на сей территории страны ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер северо-восточный, 5-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 25-30 градусов жары.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине в результате непогоды без света остаются около 120 городов и сел Денисова вновь собирается отправится в РФ Трамп отложил встречу с Путиным до следующего года Трамваи и троллейбусы в Киеве возобновили движение по графику
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив