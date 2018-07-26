На Донбассе полностью затоплены окопы военных - ФОТО

Об этом сообщила представитель ВСУ Викторией Руденко на своей странице в Facebook.

Согласно снимкам видно, что бойцы должны передвигаться окунувшись полностью в воду, перенося оружие в руках, так как окопы превратились в реки.

Руденко также подхватила тему дня, касательно затопленных переходов. Отметив, что в данный момент — это не так важно, ведь наши бойцы не могут нормально передвигаться в окопах на фронте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", движение путепроводом, где в среду вечером после ливня произошло разрушение дорожного покрытия на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской в Киеве, временно перекрыли. В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды.