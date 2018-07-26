На Афины обрушились мощные ливни, затоплены дороги и авто - ФОТО, ВИДЕО

Дождевой фронт ударил по северным пригородам Афин. В нескольких районах полностью затоплены дороги, а водители оказались запертыми в своих автомобилях.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные экстренной службе, спасатели получили более 140 вызовов о помощи. При этом большинство из них, это просьбы о спасение людей из полузатопленных транспортных средств в северных пригородах Маруси и Халандри.

На одной из улиц автомобили полностью погрузились в воду на автостоянке. Тут, правда, обошлось без пострадавших. Полиция временно ограничила движение через мост в городе Кифисия и на нескольких дорогах.

Вместе с тем синоптики сообщают, что дождь и грозы в стране ожидаются во многих регионах Греции, включая регион Аттики и Салоники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате лесных пожаров в Греции погибли уже 81 человек. Около сотни человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди пострадавших 23 детей, из которых 12 находятся в больницах.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров.