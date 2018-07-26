20:58 26.07.2018 | Происшествия | Новости
100199925:Polishuk

На Афины обрушились мощные ливни, затоплены дороги и авто - ФОТО, ВИДЕО

На Грецию после сильных пожаров, в которых погибли по меньшей мере 85 человек, в четверг, 26 июля, обрушился сильный ливень.

На Афины обрушились мощные ливни, затоплены дороги и авто - ФОТО, ВИДЕО

Дождевой фронт ударил по северным пригородам Афин. В нескольких районах полностью затоплены дороги, а водители оказались запертыми в своих автомобилях.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные экстренной службе, спасатели получили более 140 вызовов о помощи. При этом большинство из них, это просьбы о спасение людей из полузатопленных транспортных средств в северных пригородах Маруси и Халандри.

На одной из улиц автомобили полностью погрузились в воду на автостоянке. Тут, правда, обошлось без пострадавших. Полиция временно ограничила движение через мост в городе Кифисия и на нескольких дорогах.

Вместе с тем синоптики сообщают, что дождь и грозы в стране ожидаются во многих регионах Греции, включая регион Аттики и Салоники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате лесных пожаров в Греции погибли уже 81 человек. Около сотни человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди пострадавших 23 детей, из которых 12 находятся в больницах.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров.


Поделиться
Читайте также:
 
"Нормандская четверка" обсудила миротворческую операцию ООН на Донбассе Городского голову Черновцов Каспрука отправили в отставку Нацбанк на пятницу вновь ослабил курс гривны Украина отмечает Крещение Киевской Руси - Украины
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив